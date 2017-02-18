Мьянма получила первые три самолета Як-130 по контракту 2015 года

Как сообщает известный алжирский ресурс «MenaDefense» в материале «Le Myanmar reçoit ses trois premiers Yak 130», ВВС Мьянмы официально получили из России первые три учебно-боевых самолета Як-130, которые совершили свои первые полеты еще в конце 2016 года. Официальная церемония ввода в строй ВВС Мьянмы этих машин (бортовые номера 1801, 1802 и 1803) состоялась в феврале 2017 года в Мьянме. По сообщению ресурса, число заказанных самолетов неизвестно, однако в июне 2015 года был подписан первый контракт на три машины.

Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер 1803), февраль 2017 года Источник: menadefense.net

Примечание bmpd. Публично не афишировавшийся контракт на поставку Мьянме неназываемого количества самолетов Як-130 ("более десяти" - предположительно, 16) был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года. В апреле 2016 года сообщалось, что в 2016 году корпорация "Иркут" должна поставить в Мьянму первые три самолета по данному контракту.

Мьянма, таким образом, стала четвертым иностранным получателем самолетов Як-130 после Алжира (16 машин), Бангладеш (16) и Белоруссии (восемь единиц).

Известно, что для первый самолет Як-130 для Мьянмы совершил первый полет в Иркутске 17 ноября 2016 года, его серийный номер - 130.12.03-0101. Он стал 17-м самолетом Як-130, построенным на Иркутском авиационном заводе в 2016 году и одновременно - 130-м серийным Як-130 в целом.