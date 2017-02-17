За заводы в Венесуэле запросили срок в Москве



Сергей Попельнюхов

Источник: www.utro.ru Сергей ПопельнюховИсточник: www.utro.ru

Экс-сенатор может сесть и заплатить миллиард

В Лефортовском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего сенатора от Белгородской области, гендиректора ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Сергея Попельнюхова. За мошенничество на 1,13 млрд руб. при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле гособвинение запросило для подсудимого восемь лет заключения. Потерпевший по делу ФГУП «Рособоронэкспорт» просит еще и взыскать с господина Попельнюхова всю сумму ущерба. Представители защиты предпринимателя говорят, что готовы к любому развитию событий.

Процесс над Сергеем Попельнюховым в Лефортовском суде продолжался с сентября прошлого года. Прошли прения сторон, в ходе которых прокурор заявил, что вина господина Попельнюхова в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) доказана в полном объеме. Об этом говорится в материалах дела, показаниях свидетелей и представителя потерпевшей стороны. В связи с этим гособвинение запросило для подсудимого восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Кроме того, на суде «Рособоронэкспорт», признанный Следственным департаментом МВД потерпевшей стороной по делу, заявил к подсудимому иск на 1,13 млрд руб., полагая, что господин Попельнюхов нанес ему ущерб на эту сумму.

В свою очередь, адвокат подсудимого Владимир Аверин категорически не согласился как с выводами гособвинения, так и с потерпевшей стороной. Настаивая на оправдательном для подсудимого приговоре, господин Аверин заявил, что «каким образом Сергей Попельнюхов похитил миллиард, следствие так и не установило». Об этом, отметил он, говорит тот факт, что в 2015 году «Рособоронэкспорт» подписал акты выполненных работ на $50 млн. «Я ни в чем не виноват, преступлений при строительстве заводов не совершал и ни одной из сторон ущерба не нанес»,— заявил подсудимый в последнем слове.

Уголовное дело в отношении Сергея Попельнюхова Следственный департамент МВД РФ возбудил по материалам оперативной разработки сотрудников ФСБ 30 апреля 2015 года. А еще через две недели бизнесмен был задержан в Москве и арестован.

По версии следствия, хищение 1,13 млрд руб. он совершил при строительстве в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова (АК-103) и патронов к ним. По версии следствия, Сергей Попельнюхов, являясь организатором и исполнителем преступления, заключал фиктивные договоры подряда с подставными организациями, которым и перевел полученные на строительство средства.

Первое соглашение о строительстве заводов между Россией и Венесуэлой было достигнуто еще в 2001 году, но соответствующие документы с заказчиком — венесуэльской Kavim — подписали лишь через пять лет. Согласно договоренностям, Венесуэла могла бы производить до 25 тыс. автоматов ежегодно. Следить за выполнением международного контракта был назначен ФГУП «Рособоронэкспорт», который должен был получить свои 5% комиссионных. Через тендер генподрядчиком было выбрано ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Сергея Попельнюхова.

На суде сотрудник судебного департамента «Рособоронэкспорта» Ольга Митусова подтвердила, что от заказчика они получили все оговоренные контрактом $100 млн под строительство заводов, а также 5% комиссионных. Однако сообщить о каких-либо финансовых претензиях со стороны венесуэльской Kavim, касающихся качества или сроков строительства заводов, не смогла.

Получив в 2010 году кредиты, Сергей Попельнюхов через два года, по его собственным словам, построил заводы на 70%. Однако, по версии следствия, проблемы с заводами возникли из-за того, что часть полученных под строительство средств Сергей Попельнюхов якобы перевел на счета подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном финансовом положении. А это, считает обвинение, сказалось на темпах строительства в Венесуэле.

Господин Попельнюхов с такой версией следствия не согласился. По словам его адвоката Аверина, переведенный его клиентом миллиард рублей был вскоре ему возвращен, и это документально подтверждено. Между тем строительство заводов в Венесуэле, где сменилось три генподрядчика, включая ЗАО «Кислородмонтаж», до сих пор не завершено.

«Что касается приговора, то мы готовы к любому повороту событий»,— заявил “Ъ” адвокат Аверин, считающий, что десятилетний срок давности по преступлению, вменяемому в вину его клиенту (отсчет он вел со времени подписания контракта), уже истек.

Лефортовский суд планирует огласить приговор 27 февраля. Отметим, что каким бы ни было решение суда, господин Попельнюхов уже фактически является банкротом — в прошлом году в Москве был удовлетворен иск Промсвязьбанка к нему и двум его компаниям по поводу невозвращенного кредита на 3,4 млрд руб.

Юрий Сенаторов