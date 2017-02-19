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США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих

20.02.2017 Lenta.ru 158 0
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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США
Источник: U.S. Army Reserve photo/warisboring.com

В апреле этого года США перебросят около тысячи военнослужащих на восточную границу НАТО в Польшу. Об этом сообщается в Twitter командования американских войск в Европе.

Соединение будет отправлено в город Ожиш на северо-востоке Польши в конце марта с базы Вилсек в Германии. В его состав войдут несколько бронетранспортеров, самоходные минометы и гаубицы.

17 февраля прошла встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД России Сергея Лаврова. Столтенберг отметил твердую необходимость диалога альянса с Россией, на что Лавров заметил: "Я знаю, с позиции силы". Генсек ответил ему: "С предсказуемой позиции".

16 февраля Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что взаимоотношения НАТО с Москвой должны строиться на "надежном сдерживании". При этом ранее он говорил, что альянс не желает вступать в холодную войну с Россией.

На саммите НАТО в июле 2016 года было принято решение перебросить несколько тысяч военных в Польшу и в страны Балтии, пишет Der Spiegel. Отмечается, что эти страны чувствуют "угрозу, исходящую со стороны России". Бундесвер руководит соединениями альянса в Литве, армия США — в Польше, британцы — в Эстонии.

19.02.2017
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