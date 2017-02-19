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Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море

20.02.2017 Lenta.ru 273 0
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Авианосцы ВМС США
Авианосцы Carl Vinson (CVN 70), USS Ronald Reagan (CVN 76) и John C. Stennis (CVN 74), база Норт-Айленд, 12.06.2015
Источник: Daniel M. Young / ВМС США

Авианосная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за спорных границ в регионе. Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, пресс-служба ВМС.

Как говорится в сообщении, авианосец Carl Vinson в сопровождении двух эсминцев занялся выполнением "рутинных операций". "Мы с нетерпением ждем шанса продемонстрировать свои возможности, выстраивая прочные отношения с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", — заявил командир авианосной группы контр-адмирал Джеймс Килби.

15 февраля, МИД КНР предостерег Вашингтон от попыток оспорить границы в Южно-Китайском море. Спустя три дня Пекин начал собственные военно-морские учения в регионе, в которых задействован единственный китайский авианосец.

10 февраля президент США Дональд Трамп заявил что у Вашингтона и Пекина есть шанс наладить отношения. Днем ранее глава Белого дома провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны договорились участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.

19.02.2017
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Страны
Китай
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец

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