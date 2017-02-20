В Арктике начались испытания новой и перспективной техники для российской армии



Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Испытания пройдут, в частности, армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности начали испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники им предстоит пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха (Якутия) до острова Котельный (Самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов, в группе островов Анжу. Площадь - 23200 км, - прим. ТАСС) и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне", - сообщил Булгаков. Он также добавил, что техника и личный состав экспедиции готовы к совершению марша.

Булгаков отметил, что в ходе марша, протяженность которого составит более 2 тыс. км, будет произведена оценка отдельных новых технических решений на образцах военных гусеничных машин, "позволяющих в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера".

По словам Булгакова, испытания пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Кроме того, будут протестированы кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.