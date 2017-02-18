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NASA готовит резервный план доступа на МКС

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 264 0
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Источник: © AP Photo/NASA

Это делается на случай, если партнеры американского космического ведомства по программе коммерческих пилотируемых запусков столкнутся с дополнительными отсрочками своих планов

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Космическое ведомство США - NASA готовит резервный план доступа на Международную космическую станцию (МКС) на тот случай, если его подведут коммерческие партнеры - компании Boeing и SpaceX. Как сообщилопрофильное издание SpaceNews, уведомление об этом содержится в распространенном в четверг докладе Управления по подотчетности правительства - главного контрольного-ревизионного органа Конгресса США.

"NASA разработает резервный план для сохранения присутствия на МКС в период после 2018 года, если партнеры по программе коммерческих пилотируемых запусков столкнутся с дополнительными отсрочками своих планов", - указал, согласно докладу, помощник директора NASA Уильям Герстенмайер. По его словам, план должен быть готов к 13 марта.

Как поясняется в публикации, Boeing и SpaceX продолжают работать над своими кораблями по заказам NASA, но у первой компании предусмотренные контрактом сроки сертификации сдвинуты по меньшей мере на 14 месяцев, а у второй - на 15 месяцев. При этом действующий контракт NASA с Россией на доставку американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз" истекает в 2018 году.

Издание уточняет, что по традиции места на "Союзах" положено резервировать заранее, на три года вперед. Соответственно заказы на 2019 год надо было размещать еще в прошлом году.

Теперь же, как пишет со ссылкой на тот же доклад SpaceNews, "NASA и Роскосмос обсуждают вариант с повторением эксперимента "год в космосе", когда астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко провели на МКС почти целый год". "Если бы в конце 2018 года началась вторая годовая экспедиция, то NASA не понадобилось бы одно место в середине 2019 года, поскольку астронавт оставался бы на станции до конца 2019 года", - поясняет издание.

По его словам, еще один вариант, "напрямую не затрагиваемый в докладе", сводится к приобретению NASA мест на "Союзах" у компании Boeing. "В январе NASA объявило, что рассматривает предложение Boeing о покупке двух мест на "Союзах" - на осень 2017 года и весну 2018 года - с правом приобретения трех дополнительных мест на 2019 год, - поясняет SpaceNews. - Сам Boeing приобрел эти места у российской компании РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Морской старт
Союз РН

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