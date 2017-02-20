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Ростех покажет на выставке в ОАЭ новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигр"

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 412 1
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Тигр
Бронеавтомобиль "Тигр" на сборочном участке АО "Щегловский вал"
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Его использование позволяет сокращать время для поиска и уничтожения воздушной цели в десятки раз

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 18 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на международной выставке IDEX-2017 впервые представит зарубежным партнерам новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигр". Об этом ТАСС сообщил представитель российской делегации.

"Это командный пункт тактического звена разработки Объединенной приборостроительной корпорации (входит в Ростех). Его использование позволяет сокращать время для поиска и уничтожения воздушной цели в десятки раз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изделие включает в себя специальное программное обеспечение, комплекс средств связи и автоматизации, а также малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС).

"Комплекс выдает данные о траектории целей и сценарий действий зенитных подразделений, осуществляет автоматическое распределение целей между стрелками с учетом их позиции, готовности и состояния боекомплекта", - отметил представитель российской делегации.

По его словам, малогабаритная РЛС, входящая в состав комплекса, может быть вынесена от машины на необходимое расстояние.

"Радиус уверенного взаимодействия модуля с подчиненными зенитно-ракетными установками - около 5 км. Модуль разведки и управления маскируется в окопе, а сама антенна и автоматизированное рабочее место командира при необходимости выносятся на значительное расстояние от машины", - пояснил собеседник агентства.

Международная выставка вооружений IDEX-2017 пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
ВПК-233114 Тигр-М
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
ОПК АО
Ростех

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
954
№1
20.02.2017 01:20
Управляет огнём ПЗРК?
0
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