Ростех покажет на выставке в ОАЭ новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигр"
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Бронеавтомобиль "Тигр" на сборочном участке АО "Щегловский вал"
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
Его использование позволяет сокращать время для поиска и уничтожения воздушной цели в десятки раз
АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 18 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на международной выставке IDEX-2017 впервые представит зарубежным партнерам новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигр". Об этом ТАСС сообщил представитель российской делегации.
"Это командный пункт тактического звена разработки Объединенной приборостроительной корпорации (входит в Ростех). Его использование позволяет сокращать время для поиска и уничтожения воздушной цели в десятки раз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, изделие включает в себя специальное программное обеспечение, комплекс средств связи и автоматизации, а также малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС).
"Комплекс выдает данные о траектории целей и сценарий действий зенитных подразделений, осуществляет автоматическое распределение целей между стрелками с учетом их позиции, готовности и состояния боекомплекта", - отметил представитель российской делегации.
По его словам, малогабаритная РЛС, входящая в состав комплекса, может быть вынесена от машины на необходимое расстояние.
"Радиус уверенного взаимодействия модуля с подчиненными зенитно-ракетными установками - около 5 км. Модуль разведки и управления маскируется в окопе, а сама антенна и автоматизированное рабочее место командира при необходимости выносятся на значительное расстояние от машины", - пояснил собеседник агентства.
Международная выставка вооружений IDEX-2017 пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.
18.02.2017
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