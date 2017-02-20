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Глава госкомиссии: процесс уничтожения химоружия в России идет по графику

20.02.2017 РИА Новости 250 1
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Щучье
Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье
Источник: www.astra-st.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Процесс уничтожения химического оружия в России идет по графику, планируется, что он завершится до конца 2018 года, сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), председатель государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

В пятницу Бабич посетил объект по уничтожению химоружия "Кизнер" (Удмуртия) и провёл рабочую встречу с начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковником Валерием Капашиным, представителями Минпромторга и руководством региона по вопросу выполнения президентской федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в РФ".

"Процесс уничтожения химического оружия идет в соответствии с тем графиком, который утвержден президентом РФ. Вы знаете, что наши международные обязательства предполагают завершение этого процесса до конца 2018 года. Строительно-монтажные работы по вводу в эксплуатацию новых цехов по уничтожению химоружия и обезвреживания термических масс идут с опережением графика… Но самое главное, что производственные мощности и технологический процесс организован таким образом, что позволяет нам с уверенностью сказать, что в установленные сроки процесс уничтожения химоружия будет завершен", - сказал Бабич журналистам.

Основной этап уничтожения запасов химического оружия Россия завершила в 2015 году. В течение года ликвидированы запасы отравляющих веществ на четырех объектах: "Леонидовка" в Пензенской области, "Марадыковский" в Кировской области, "Почеп" в Брянской области и "Щучье" в Курганской области. Таким образом, с учетом завершения работ на объекте "Горный" (Саратовская область) в 2005 году и объекте "Камбарка" (Удмуртия) в 2009 году к настоящему моменту из семи построенных на территории страны объектов остался только один действующий - "Кизнер" в Удмуртии.

По информации пресс-службы полпреда, на сегодняшний день на объекте "Кизнер" обезврежено более 76% от общего объема запасов отравляющих веществ, находящихся на хранении.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Бабич Михаил
Проекты
Химоружие

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав-1
260
№1
20.02.2017 03:13
Не пришлось бы России сожалеть об этом. США от своего химического оружия избавляться не торопятся,а Гитлера от применения химического оружия удержала только угроза его ответного применения по городам Германии.
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