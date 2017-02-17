В Приморье прошел отборочный этап по "Танковому биатлону"
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Экипаж БМП-2 во время отработки элементов конкурса "Суворовский натиск"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Отборочные этапы армейских соревнований по "Танковому биатлону" и "Суворовскому натиску" прошли в Приморском крае, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.
По его словам, впервые в конкурсе участвовали военные из отдельной гвардейской бригады ВДВ, в составе которой только в январе текущего года была сформирована танковая рота.
"На танковой директрисе полигона в борьбе за право участвовать в отборочных этапах окружного конкурса соревновались более двадцати лучших экипажей танков Т-72 различной модификации и БМП-2 из нескольких бригад 5 общевойсковой армии и бригады ВДВ", - сообщил Матвеев.
Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поражали несколько видов мишеней, представляющие "танк" и "вертолет" условного противника с места и в движении. Боевые машины форсировали брод, проходили колейный мост, маневрировали на участке заграждения, преодолевали два крутых кургана, эскарп (противотанковое заграждение) и противотанковый ров, а также показывали максимальную скорость на гребенке и точность прохождения в минно-взрывном заграждении.
"Второй день соревнований и в целом отборочного этапа завершила эстафета. По словам главного судьи конкурса, заместителя командующего общевойсковой армией полковника Романа Кутузова, несмотря на острый накал борьбы, наиболее слаженные действия и подготовленность показали военнослужащие соединения в Уссурийске, которые и примут участие в окружном этапе соревнований", - отметил Матвеев.
17.02.2017
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