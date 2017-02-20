В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
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Сборка трубопроводных магистралей
Источник: МО РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обеспечение горюче-смазочными материалами группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии является важнейшей задачей трубопроводных войск и службы горючего российской армии, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Особо важным в деятельности трубопроводных войск и службы горючего с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки ВКС в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая материальная база, уникальная логистическая система - "сирийский экспресс", обеспечившая оперативные поставки горюче-смазочных материалов в соответствии с необходимой потребностью войск", - сказал он на военно-исторической конференции по случаю 65-летия создания трубопроводных войск и 81-й годовщины образования службы горючего.
"В настоящее время на авиабазе Хмеймим введен в строй централизованный заправщик топливом с возможностью заправки 20 самолетов одновременно", - рассказал замминистра, отметив, что в будущем "система подачи горючего войскам в Сирии будет усовершенствована за счет использования магистральных сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на основе труб из высокопрочных металлокомпозитов".
Булгаков напомнил, что в 2016 году Вооруженным силам РФ было поставлено более 2 млн тонн нефтепродуктов, из них 1,3 млн тонн авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тысяч тонн мазута для кораблей ВМФ. "Это позволило обеспечить вылеты самолетов дальней авиации в различные регионы мира и военное присутствие кораблей Военно-морского флота в Мировом океане", - подчеркнул замглавы военного ведомства.
Он также отметил, что в 2014-2015 годах военные трубопроводчики "с честью выполнили поставленные правительством РФ задачи по обеспечению водой населения Республики Крым". Так, в 2014 году было развернуто 80 км полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и подано 700 тысяч тонн питьевой воды жителям Судакско-Феодосийского района, а в 2015 году по 48 линиям ПМТ общей протяженностью 250 км подано 1,7 млн тонн воды в Северо-Крымский канал.
"Использование военными трубопроводчиками ПМТ позволило избежать гуманитарной катастрофы в Крыму, обеспечив водой население и промышленность республики", - констатировал Булгаков.
17.02.2017
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Владислав-1
260
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№1
20.02.2017 03:16
Каких войск?! Трубопроводных?! Они там что,совсем с ума посходили?! Раньше эти задачи решали Инженерные войска. Сколько еще кремль собирается плодить новых бюрократических структур?!
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Alah
235
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№2
20.02.2017 11:39
Цитата, Владислав-1 сообщ. №1
Каких войск?! Трубопроводных?!
И ЭТО выдал замминистра, генерал!
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U-96
21
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№3
20.02.2017 13:35
О-оо-о! А дальше в структуре ВС появится должность генерал по пуговицам, генерал по ниткам.... Хоть генерал оркестра у нас есть, этого хоть создавать не надо!
Коллеги, нормальным курсом идем!!!! :)
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Павел 1978
7538
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№4
20.02.2017 13:58
расслабьтесь ... "труба" давно существует
"Датой образования трубопроводных войск считается 14 января 1953 года, когда Маршал Советского Союза Василевский подписал директиву, предписывавшую формирование первого отдельного батальона перекачки горючего."
"В начале 1990-х годов в ВС СССР имелись 24 отдельные трубопроводные бригады (отпбр), 6 отдельных батальонов (отпб), три отдельные роты и 8 отдельных взводов, численностью свыше 5 000 человек. Сегодня численность этих спецвойск уменьшилась в два раза."
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ID: 3396
166
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№5
20.02.2017 16:33
Смешно, но факт - в ВС России есть Специальные войска.
Специальные войска — составная часть вооружённых сил; совокупность воинских соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое обеспе́чение и по службам тыла техническое обеспе́чение войск и сил (флота и авиации). Состоит из тыла ВС: железнодорожных, трубопроводных, дорожных войск, медицинской службы, тылов СВ, ВДВ, РВСН, ВМФ, ВКС; топографической службы, частей специального назначения ГРУ.
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