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Космонавты на МКС заказали на завтрак овсянку и колбаски на добавку

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 260 0
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МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

Также российские члены экипажа попросили сублимированный напиток на основе северных лесных ягод

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции заказали себе овсяную кашу и сырокопченые колбаски в дополнение к стандартным рационам питания, сообщили ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии - главном институте космического питания.

"Космонавты по утрам очень любят завтракать кашами, поэтому мы по их просьбе дополнительно к основным рационам питания отправим на очередном грузовом корабле 50 порций овсяной каши. Помимо этого, экипаж запросил себе сублимированный (обезвоженный - прим. ТАСС) напиток на основе северных лесных ягод", - рассказали в Институте.

Космонавтам по их заказу будет отправлено 16 пачек сырокопченых колбасок и яблочно-клюквенная приправа. В дополнительный рацион питания также войдет 7 кг краснодарских яблок, 4,5 кг апельсинов и 3,5 кг грейпфрутов. Как пояснили в НИИ, цитрусовые покупаются в розничной продаже, однако продавец должен предоставить необходимые справки, а сами фрукты проходят отбор специалистами института и дегустацию специальной комиссии.

Эти продукты будут доставлены на Международную космическую станцию грузовым кораблем "Прогресс МС-05", который будет запущен с космодрома Байконур (Казахстан) 22 февраля в 8:53 мск с помощью ракеты-носителя "Союз-У". Стыковка корабля к модулю "Пирс" российского сегмента станции планируется на 11:36 мск 24 февраля.

Это будет последний запуск ракеты-носителя "Союз-У" в истории. Последующие запуски грузовых кораблей будут проводиться с использованием ракет "Союз-2.1а".

На борту МКС вахту несет интернациональный экипаж составе российских космонавтов Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова и Олега Новицкого, американских астронавтов Роберта Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, а также европейского астронавта Тома Песке.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
США
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН

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