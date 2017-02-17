Российская армия к 2020 году может получить сборно-разборный трубопровод нового поколения



Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Длина комплекта перспективного СРТ составит до 40 км, производительность подачи по нему горючего - до 1 тыс. т в сутки, что на 15-20% больше, чем у существующих трубопроводов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ ведет разработку магистрального сборно-разборного стеклопластикового трубопровода третьего поколения для подачи горючего войскам, его поставка в части при должной организации производства на оборонных предприятиях возможна с 2020 года. Об этом сообщил начальник главного управления ракетного топлива и горючего Минобороны РФ полковник Владимир Демиров.

"В соответствии с решением заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова ФАУ "25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России" в рамках государственного задания проводит исследования по созданию перспективного комплекта сборно-разборного трубопровода (СРТ) с линейной частью на основе труб из высокопрочных композиционных материалов", - сказал он на военно-исторической конференции, посвященной 65-летию создания трубопроводных войск и 81-й годовщине со дня образования службы горючего.

Демиров уточнил, что длина комплекта перспективного СРТ составит до 40 км, производительность подачи по нему горючего - до 1 тыс. т в сутки, что на 15-20% больше, чем у существующих трубопроводов. "Макетные образцы стеклопластиковых труб нового поколения СРТ, изготовленные ЗАО НПП "Алтик" (город Бийск), полностью подтвердили свою работоспособность на заводских испытаниях. По результатам выполненных комплексных исследований сформирован экспериментально подтвержденный научно-технический задел для создания нового поколения СРТ. При должной организации производства на оборонных предприятиях поставка такого комплекта СРТ в войска для переоснащения трубопроводных частей будет возможна с 2020 года", - отметил офицер.

Он пояснил, что необходимость переоснащения трубопроводных частей новыми образцами полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) обусловлена высокой металлоемкостью и недостаточной коррозионной стойкостью труб имеющихся трубопроводов. "Тенденция увеличения количества дефектных труб наблюдается уже после восьми лет службы и с течением времени прогрессирует ускоряющимися темпами. Таким образом, при нахождении комплектов ПМТ в эксплуатации более 30 лет их применение становится невозможным и может привести к резкому повышению потерь горючего", - констатировал Демиров.

По его словам, результаты проведенных исследований по обеспечению российской группировки ВКС в Сирии "убедительно свидетельствуют о целесообразности использования высокомобильного трубопровода в специальных операциях ВС РФ, в частности, в антитеррористических операциях, при высадке морских десантов, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Демиров сообщил, что в 2016 году в Совет безопасности РФ были представлены предложения о необходимости создания на отдельных направлениях, не имеющих достаточного развития системы нефтепродуктообеспечения и объектов местной транспортной инфраструктуры, локальных трубопроводных сетей из сборно-разборных трубопроводов третьего поколения для подачи горючего группировкам войск, действующим на разобщенных направлениях. Он выразил надежду на положительное решение данного вопроса, что, по его словам, "впишет новую славную страницу в историю трубопроводных войск".