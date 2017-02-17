Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МО РФ: обеспечение горючим ВКС в Сирии - важнейшая задача трубопроводных войск

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 196 0
-1
Понравилась новость?
 +1
Ми-28Н
Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии
Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков также заявил, что в 2016 году Вооруженным силам РФ было поставлено более 2 млн. тонн нефтепродуктов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обеспечение горюче- смазочными материалами группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии является важнейшей задачей трубопроводных войск и службы горючего российской армии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ (МО) генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Особо важным в деятельности трубопроводных войск и службы горючего с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки ВКС в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая материальная база, уникальная логистическая система - "сирийский экспресс", обеспечившая оперативные поставки горюче-смазочных материалов в соответствии с необходимой потребностью войск", - сказал он на военно-исторической конференции по случаю 65-летия создания трубопроводных войск и 81-й годовщины образования службы горючего.

"В настоящее время на авиабазе Хмеймим введен в строй централизованный заправщик топливом с возможностью заправки двадцати самолетов одновременно", - информировал замминистра, отметив, что в будущем "система подачи горючего войскам в Сирии будет усовершенствована за счет использования магистральных сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на основе труб из высокопрочных металлокомпозитов".

Булгаков напомнил, что в 2016 году Вооруженным силам РФ было поставлено более 2 млн. тонн нефтепродуктов, из них 1,3 млн. тонн авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тыс. тонн мазута для кораблей ВМФ. "Это позволило обеспечить вылеты самолетов дальней авиации в различные регионы мира и военное присутствие кораблей Военно-морского флота в Мировом океане", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он также отметил, что в 2014-2015 годах военные трубопроводчики "с честью выполнили поставленные правительством РФ задачи по обеспечению водой населения Республики Крым". Так, в 2014 году было развернуто 80 км полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и подано 700 тыс. тонн питьевой воды жителям Судакско-Феодосийского района, а в 2015 году по 48 линиям ПМТ общей протяженностью 250 км подано 1,7 млн. тонн воды в Северо-Крымский канал. "Использование военными трубопроводчиками ПМТ позволило избежать гуманитарной катастрофы в Крыму, обеспечив водой население и промышленность республики", - констатировал Булгаков.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:44
  • 15942
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  