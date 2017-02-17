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Военные медики ВВО вступили в борьбу за право участвовать в "АРМИ-2017"

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 140 0
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Военная медицина
Военная медицина
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

Стартовал первый этап конкурса, входящего в программу Армейских международных игр, в ходе которого участники спасают жизнь условно раненому военному

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. На полигонах Восточного военного округа (ВВО) стартовал первый этап конкурса "Военно-медицинская эстафета", входящего в программу Армейских международных игр "АРМИ-2017". Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

"В состязаниях принимают участие около 400 фельдшеров и медицинских сестер из медицинских пунктов соединений и воинских частей общевойсковых объединений ВВО и Тихоокеанского флота. Вместе с медицинским персоналом соревнуются механики-водители санитарной бронетехники (МТ- ЛБ)", - сказал он.

"В ходе конкурса участники спасают жизнь условно раненому военнослужащему, отрабатывая вопросы поиска и эвакуации военнослужащего с линии огневого соприкосновения с условным противником. Кроме того участникам эстафеты предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство - наложить кровоостанавливающий жгут, перенести в безопасное место, наложить первичную давящую повязку и вынести с поля боя. Маршрут эвакуации преодолевается ползком с перемещением условно раненого. На дистанции присутствуют естественные преграды и искусственные препятствия - завалы, воронки, проходы в инженерных заграждениях и колючей проволоке, также на маршруте используются средства имитации - дымы и взрывпакеты", - добавил он, отметив, что военные медики также продемонстрируют навыки в стрельбе из штатного оружия.

Кроме того, по словам врио начальника пресс-службы ВВО, в ходе соревнований "механики-водители продемонстрируют свои навыки в вождении многоцелевых тягачей легкобронированных в сложных условиях местности". Упражнения выполняются днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.

Победители продолжат борьбу за право участия в "АРМИ-2017" в окружном этапе конкурса, который пройдет в марте 2017 года в Хабаровске, заключил подполковник Астафьев.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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