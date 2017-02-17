"Тритоны" будут взлетать с Мейпорта
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Беспилотный аппарат MQ-4C Triton для ВМС США
Источник: Northrop Grumman
ВМС США выбрали военно-морскую станцию Мейпорт (Флорида) в качестве передовой операционной базы беспилотных авиационных систем MQ-4C Triton, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на asdnews.com.
Это заявление сделано 15 февраля. В Мейпорте будут дислоцированы около 400 сотрудников, первые БЛА должны прибыть в 2020 году. Главная база этих беспилотников находится на территории военно-морской станции в Джексонвилле (Флорида).
"Тритон" является невооруженным БЛА для проведения тактической и стратегической разведки на морских и океанских акваториях. Отмечается, что на базе в Мейпорте будут дислоцированы четыре оперативных "Тритона" с возможностью увеличения их количества на четыре машины.
17.02.2017
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