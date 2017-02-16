Холдинг "Швабе" поставил более 40 тонн оптического стекла в Индию
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Рынки и сотрудничество
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Фильтрующие покрытия для деталей оптико-электронных приборов
Источник: http://shvabe.com/
Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Партию пластин из оптического стекла весом 40 тонн экспортировал холдинг "Швабе" в Индию, сообщает пресс-служба холдинга.
"Контракты с индийской стороной имеют высокое значение для внешнеэкономического развития холдинга. По условиям документа, "Швабе" будет вести поставки данных изделий различных марок и размеров в Мумбаи и Ченнаи в течение 8 лет", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг сообщении пресс-службы.
По его словам, в следующую партию войдет более 220 пластин из оптического стекла нескольких типоразмеров. "Ее реализация запланирована на IV квартал 2017 года", - сообщил И.Ожгихин.
Отмечается, что поставляемая в Индию продукция будет применяться для научно-исследовательских целей в области радиофармакологии.
"Пластины изготовлены предприятием холдинга "Швабе" - Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС) в рамках долгосрочных контрактов с правительством Индии, заключенных в 2015 году. Первую партию составили 207 единиц продукции. Изделия поставлены в научно-исследовательские лаборатории Мумбаи для создания и производства медицинских радиофармакологических препаратов", - информирует пресс-служба.
По ее сведениям, ЛЗОС экспортирует данную продукцию за рубеж более 20 лет. Востребованность оптических изделий на международном рынке обусловлена высоким качеством и конкурентоспособной ценой.
Лыткаринский завод оптического стекла - ведущий в России производитель оптического стекла. Предприятие занимает 98% на российском рынке оптических материалов и 7% - на мировом.
16.02.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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