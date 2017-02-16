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НАТО усилит присутствие в Черном море

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 247 0
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Источник: © AP Photo/Virginia Mayo

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, усиление НАТО в Черном море не нарушит конвенцию Монтрё

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО объявила об усилении присутствия в Черном море для проведения учений и сбора информации, подчеркнув, что "это будет делаться в полном соответствии с международными обязательствами НАТО, включая конвенцию Монтре". Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

"НАТО усиливает наземный и морской компоненты своего присутствия в Черном море, с целью проведения учений и сбора информации о ситуации в регионе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о соответствии этих планов альянса конвенции Монтрё, которая определяет лимиты иностранного присутствия в Черном море, Столтенберг утверждал: "Все будет делаться в соответствии с нашими международными обязательствами, включая конвенцию Монтрё. Все эти меры носят оборонительный характер и не нацелены на усиление напряженности".

Генсек также напомнил, что ряд стран альянса "являются черноморскими государствами, в частности Румыния, Болгария, Турция; НАТО также будет работать с государствами-партнерами, включая Украину и Грузию". Ранее Столтенберг сообщал, что альянс намерен увеличить количество заходов своих боевых кораблей в черноморские порты.

Конвенция Монтрё о статусе проливов, подписанная в 1936 году сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы как в мирное, так и в военное время. При этом общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн (с возможностью повышения этого максимума до 45 тысяч тонн при предварительном увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток.

Диалог с РФ

Столтенберг заявил, что диалог с позиции силы с РФ сработал в годы холодной войны и будет работать сейчас.

"Мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Это тот урок, который мы выносим. Мы можем вести диалог и иметь жесткий предсказуемый подход и обеспечивать надежное сдерживание. Это работало во времена холодной войны в отношении Советского Союза, и это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня", - считает он. 

При этом генсек подчеркнул, что НАТО хочет работать в направлении диалога с РФ. "Мы хотим работать в направлении развития диалога, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна холодная война. Мы работаем в направлении достижения более конструктивных отношений с Россией и мы будем продолжать делать именно это", - отметил он.

Генсек также отметил, что НАТО не собирается отвечать на усиление РФ равным числом солдат и танков.

"Наше развертывание (четырех боевых групп в Восточной Европе - прим. ТАСС) оборонительное и взвешенное. Мы не будем размещать столько танков и солдат, сколько Россия. Наша цель - предотвратить конфликт, а не провоцировать его", - утверждал он. 

 

 

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Болгария
Грузия
Россия
Румыния
Турция
Украина
Компании
NATO

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