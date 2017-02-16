Чтобы никто не смог "стереть" самолет



Кабина самолета Ил-114

Источник: Скрынников / РИА Новости Кабина самолета Ил-114Источник: Скрынников / РИА Новости

Системы гражданских самолетов защитят от взломов

В России появится первый центр, который будет разрабатывать системы защиты гражданской авиации от киберугроз. Работу над его концепцией уже начал один из подведомственных институтов минтранса. Это вопрос национальной безопасности, отметил замглавы Ространснадзора Владимир Черток.

Тему защиты транспорта от хакеров подняли не случайно - проблема зреет давно, причем одновременно с развитием технологий. Автомобили, поезда, суда напичканы электроникой, которую могут взломать в любой момент. Такая же опасность может подстерегать и самолеты: они автоматизированы больше и давно стали настоящими летающими компьютерами.

Россия предложила создать Сеть, с помощью которой самолеты будут "общаться" друг с другом в небе.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) даже разработала рекомендации, как обеспечить кибербезопасность в небе. Многие считают, что лайнер - это замкнутая система, но он "общается" с другими самолетами, диспетчерами и пассажирами.

Эксперты выявили несколько уязвимостей самолетов. Первая - Интернет на борту. Многие авиакомпании предлагают пассажирам воспользоваться Wi-Fi, а в ряде самолетов в спинку сидений даже встроены мониторы. Все это является частью информационно-развлекательной системы самолета. И знающий пассажир может "взломать" систему для управления полетом, предупредил эксперт в области ИТ Станислав Фесенко. Самое безобидное, что может сделать хакер, - изменить высоту полета. Но даже это может привести к столкновению с другим самолетом. Поэтому эксперты настаивают на том, чтобы разорвать связь между развлекательными системами на борту и компьютером, который управляет полетом.

Вторая уязвимость - системы автоматического зависимого наблюдения, вещания (АЗН-В). Эта технология активно развивается и в России, и в других странах. Она позволяет пилотам в кабине самолета и авиадиспетчерам на наземном пункте "видеть" движение воздушных судов и получать аэронавигационную информацию. Она имеет ряд "дыр", считает главный конструктор радиоэлектронных систем Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Эдуард Фальков. Например, из системы можно "стереть" самолет, его никто не будет видеть, что может создать угрозу столкновения. Либо, наоборот, можно сделать видимость в небе несуществующего самолета и таким образом отвлечь внимание диспетчеров и экипажи судов, которые летят по тому же маршруту. И поэтому, настаивает Эдуард Фальков, нужно шифровать информацию о полетах и переговоры пилотов с диспетчерами.

Кроме того, Россия на международном уровне предлагала создать сеть авиационного Интернета, с помощью которой самолеты в небе будут "общаться" друг с другом. Это поможет в поиске пропавших бортов через записи информации других самолетов или потока данных, которые они передавали в момент исчезновения судна в центр организации воздушного движения.

Татьяна Шадрина