Главы генштабов России и США обсудили отношения двух стран в военной сфере



Валерий Герасимов

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Валерий ГерасимовИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на встрече в Баку в четверг с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым обменялись взглядами на отношения между военными двух стран, а также на ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке, сообщил Пентагон.

"Военачальники обменялись взглядами на состояние американо-российских отношений в военной отрасли, а также на тему международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и других ключевых регионах", - говорится в сообщении.