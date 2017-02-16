Главы генштабов России и США обсудили отношения двух стран в военной сфере
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Валерий Герасимов
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на встрече в Баку в четверг с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым обменялись взглядами на отношения между военными двух стран, а также на ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке, сообщил Пентагон.
"Военачальники обменялись взглядами на состояние американо-российских отношений в военной отрасли, а также на тему международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и других ключевых регионах", - говорится в сообщении.
16.02.2017
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