"Рособоронэкспорт" представит на "Айдекс-2017" новейшее российское вооружение
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Многоцелевые истребители Су-35
Источник: Алексей Панциков
"Рособоронэкспорт" ожидает повышенный интерес инозаказчиков к образцам новейшего вооружения, в том числе к российскому стрелковому оружию
МОСКВА, 16 февраля. (ТАСС). АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) организует российскую экспозицию на крупнейшей в мире Международной оборонной выставке "АЙДЕКС-2017", которая пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его заместителем назначен заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин. Главой объединенной делегации госкорпорации Ростех и АО "Рособоронэкспорт" назначен индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, а руководителем делегации АО "Рособоронэкспорт" - заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
"Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов. Рособоронэкспорт предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке, в том числе и в ходе антитеррористических операций последних лет", - сообщил Севастьянов.
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенный интерес иностранных заказчиков к целому ряду образцов новейшей российской продукции военного назначения. Среди них многоцелевой истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С". Внимание представителей военно-морских сил стран региона должны привлечь в числе других образцов патрульный катер проекта 14310 "Мираж" и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".
Также традиционно ожидается внимание делегаций сухопутных сил стран региона к показавшему на Ближнем Востоке свои превосходные эксплуатационные и боевые качества танку Т-90МС, боевой машине пехоты БМП-3М, бронетранспортеру БТР-82А и высокозащищенным армейским автомобилям семейства "Тайфун-К". Неизменно повышенный интерес инозаказчиков региона вызывает также стрелковое оружие концерна "Калашников" и специальное стрелковое оружие.
16.02.2017
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