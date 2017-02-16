"Рособоронэкспорт" представит на "Айдекс-2017" новейшее российское вооружение



Многоцелевые истребители Су-35

Источник: Алексей Панциков Многоцелевые истребители Су-35Источник: Алексей Панциков

"Рособоронэкспорт" ожидает повышенный интерес инозаказчиков к образцам новейшего вооружения, в том числе к российскому стрелковому оружию

МОСКВА, 16 февраля. (ТАСС). АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) организует российскую экспозицию на крупнейшей в мире Международной оборонной выставке "АЙДЕКС-2017", которая пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его заместителем назначен заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин. Главой объединенной делегации госкорпорации Ростех и АО "Рособоронэкспорт" назначен индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, а руководителем делегации АО "Рособоронэкспорт" - заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов. Рособоронэкспорт предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке, в том числе и в ходе антитеррористических операций последних лет", - сообщил Севастьянов.

Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенный интерес иностранных заказчиков к целому ряду образцов новейшей российской продукции военного назначения. Среди них многоцелевой истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С". Внимание представителей военно-морских сил стран региона должны привлечь в числе других образцов патрульный катер проекта 14310 "Мираж" и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Также традиционно ожидается внимание делегаций сухопутных сил стран региона к показавшему на Ближнем Востоке свои превосходные эксплуатационные и боевые качества танку Т-90МС, боевой машине пехоты БМП-3М, бронетранспортеру БТР-82А и высокозащищенным армейским автомобилям семейства "Тайфун-К". Неизменно повышенный интерес инозаказчиков региона вызывает также стрелковое оружие концерна "Калашников" и специальное стрелковое оружие.