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СМИ: РФ могла согласиться передать Китаю технологию производства двигателей для Су-35

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 313 0
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Су-35С
Истребитель Су-35С
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Россия и КНР в ноябре 2015 года подписали контракт на 24 истребителя Су-35

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Россия, вероятно, согласилась поставить Китаю вместе с истребителями Су-35 партию новейших двигателей к ним АЛ-41Ф1С (изделие 117С) и передать технологию их производства. Об этом сообщил информационный портал SINA со ссылкой на источники.

"Китай закупил отдельную партию двигателей к Су-35 для проведения испытаний. Россия, вероятно, согласилась передать технологии производства (двигателей)", - пишет издание.

Как пишет портал, в ходе испытаний в Китае двигатель АЛ-31ФН третьей серии (для палубных истребителей Су-33) "фактически не продемонстрировал каких-либо преимуществ в тяге по сравнению с отечественным (китайским) WS-10B с номинальной тягой 13,5 тонн за исключением того, что его надежность и устойчивость превосходит таковые у последнего".

По данным издания, Китай хочет провести испытания, чтобы выяснить, превосходит ли АЛ-41Ф1С по этим показателям АЛ-31ФН третьей серии. Это поможет при выборе двигателей для китайских боевых самолетов.

Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на 24 истребителя Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $2 млрд, в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Как сообщил ранее ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества, контракт будет выполнен в течение трех лет.

Первые четыре истребителя были поставлены в Китай в 2016 году. Вторая партия из десяти Су-35 будет поставлена в КНР в 2017 году, оставшиеся десять - в 2018.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
117С
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
АЛ-41Ф
Су-33
Су-35

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