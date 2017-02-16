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Сторожевой корабль "Неустрашимый" передадут Балтийскому флоту после ремонта в ноябре

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 226 0
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Сторожевой корабль (СКР) ВМФ РФ "Ярослав Мудрый", второй корабль проекта 11540. Источник: navsource.narod.ru

На днях корабль был отправлен в док на четыре месяца для монтажа валолинии и выполнения корпусных работ, сообщил пресс-секретарь судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" передаст в ноябре Балтийскому флоту сторожевой корабль "Неустрашимый", который проходит на судоверфи ремонт и модернизацию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов.

"Передать "Неустрашимый" флоту должны в ноябре", - сказал Михайлов.

По его словам, на днях корабль был отправлен в док примерно на четыре месяца "для монтажа валолинии и выполнения корпусных работ".

Ранее предполагалось, что "Неустрашимый" вернется в строй в конце 2016 года. Однако, как отметил главный строитель предприятия по судоремонту Денис Забалуев, "дефектация выявила большой перечень дополнительных работ, и с заказчиком подписано соглашение, по которому установлен срок передачи корабля в ноябре 2017-го". На сегодняшний день, по его словам, корпус и корпусные конструкции корабля уже отремонтированы.

"Неустрашимый" - сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11540 Ястреб
БФ

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