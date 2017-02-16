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Корвет "Гремящий" планируется спустить на воду в мае 2017 года

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 371 0
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Гремящий
Российский сторожевой корабль (корвет) "Гремящий" проекта 20385
Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/

Замглавного строителя "Северной верфи" сообщил, что российские контрагенты понимают важность задачи и в ближайшее время завершат изготовление оборудования, которое заменит импортное

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" будет спущен на воду в мае этого года. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить "Гремящий" к швартовным испытаниям", - сказали в пресс-службе.

Заместитель главного строителя завода Александр Уляшев сообщил, что отечественные контрагенты, понимая важность задачи, в ближайшее время завершат изготовление оборудования, предназначенного заменить импортное. "Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции", - рассказал он.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Водоизмещение судна - 2200 тонн, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Вооружение судна: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс "Калибр-НКЭ", зенитный ракетный комплекс "Редут", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27
Компании
ОСК
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
Калибр КР

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