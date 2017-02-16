Корвет "Гремящий" планируется спустить на воду в мае 2017 года
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Российский сторожевой корабль (корвет) "Гремящий" проекта 20385
Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/
Замглавного строителя "Северной верфи" сообщил, что российские контрагенты понимают важность задачи и в ближайшее время завершат изготовление оборудования, которое заменит импортное
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" будет спущен на воду в мае этого года. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить "Гремящий" к швартовным испытаниям", - сказали в пресс-службе.
Заместитель главного строителя завода Александр Уляшев сообщил, что отечественные контрагенты, понимая важность задачи, в ближайшее время завершат изготовление оборудования, предназначенного заменить импортное. "Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции", - рассказал он.
Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Водоизмещение судна - 2200 тонн, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Вооружение судна: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс "Калибр-НКЭ", зенитный ракетный комплекс "Редут", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.
16.02.2017
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