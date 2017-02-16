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Представлен модуль с НСВТ для танка "Арджун-2"

17.02.2017 Военный паритет 186 0
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НСВТ калибра 12,7
Дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II на основе пулемета НСВТ калибра 12,7
Источник: militaryparitet.com

Компания Bharat Electronics Limited (BEL) представила на выставке Aero India 2017 доработанный дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II.


Представитель компании заявил, что установка весит 200 кг, испытания были успешно завершены в конце прошлого года. По его словам, 7 месяцев заняли работы по разработке, и 18 месяцев потребовались для испытаний. Танк Arjun Mk II разрабатывает Организация оборонных проектов DRDO, контракта на поставку индийской армии новых боевых машин еще нет.


Модуль включает в себя пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, двухосевой стабилизатор, дневную камеру, тепловизор и лазерный дальномер. Установка управляется джойстиком внутри танка. Могут быть созданы варианты для оснащения обычных скоростных катеров и катеров на воздушной подушке ВМС ИНдии.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II

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