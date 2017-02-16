Представлен модуль с НСВТ для танка "Арджун-2"
|
|
Дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II на основе пулемета НСВТ калибра 12,7
Источник: militaryparitet.com
Компания Bharat Electronics Limited (BEL) представила на выставке Aero India 2017 доработанный дистанционно управляемый пулеметный модуль для основного боевого танка Arjun Mk II.
Представитель компании заявил, что установка весит 200 кг, испытания были успешно завершены в конце прошлого года. По его словам, 7 месяцев заняли работы по разработке, и 18 месяцев потребовались для испытаний. Танк Arjun Mk II разрабатывает Организация оборонных проектов DRDO, контракта на поставку индийской армии новых боевых машин еще нет.
Модуль включает в себя пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, двухосевой стабилизатор, дневную камеру, тепловизор и лазерный дальномер. Установка управляется джойстиком внутри танка. Могут быть созданы варианты для оснащения обычных скоростных катеров и катеров на воздушной подушке ВМС ИНдии.
16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 "Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
24.11.2016 Золотая жила российской оборонки: сохранит ли Москва индийский рынок вооружений
10.11.2016 Индийские СМИ: Пакистану нечего будет противопоставить нашим Т-90 из России
01.09.2016 «Арджун». Приказано сбросить вес, иначе паралич
29.06.2016 Цена "Арматы" упала и отжалась
16.06.2016 "Нашим" индийский рынок не является уже давно"
15.06.2016 В здоровом Дели – здоровый дух
30.03.2016 В погоне за советской надежностью