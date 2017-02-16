Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Брамос". Увеличить дальность и добиться гиперзвука

17.02.2017 Военный паритет 226 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск ракеты BrahMos
Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца INS Kolkata. 14 февраля 2015г.
Источник: Indiatoday

Организация оборонных проектов DRDO намерена увеличить дальность стрельбы сверхзвуковой КР BrahMos с нынешних 290 км до 450, затем и до 800, сообщил ее глава С. Кристофер (S. Christopher).


Первое летное испытание доработанной ракеты ожидается 10 марта этого года. Вариант с дальностью 800 км будет создана в течение 2,5 лет. Масса боеголовки этой ракеты составляет 300 кг.


"Брамос" является продуктом совместной разработки России и Индии (НПО "Машиностроение" и DRDO). КР устремляется к цели по принципу "выстрели и забудь", максимальная высота полета 15 км, на конечном участке высота снижается до 10 метров.


Разрабатывается также гиперзвуковая версия ракеты BrahMos-II со скоростью 7-8М, она будет готова для летного испытания уже в этом году.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  