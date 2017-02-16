"Брамос". Увеличить дальность и добиться гиперзвука



Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца INS Kolkata. 14 февраля 2015г.

Источник: Indiatoday Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца INS Kolkata. 14 февраля 2015г.Источник: Indiatoday

Организация оборонных проектов DRDO намерена увеличить дальность стрельбы сверхзвуковой КР BrahMos с нынешних 290 км до 450, затем и до 800, сообщил ее глава С. Кристофер (S. Christopher).

Первое летное испытание доработанной ракеты ожидается 10 марта этого года. Вариант с дальностью 800 км будет создана в течение 2,5 лет. Масса боеголовки этой ракеты составляет 300 кг.

"Брамос" является продуктом совместной разработки России и Индии (НПО "Машиностроение" и DRDO). КР устремляется к цели по принципу "выстрели и забудь", максимальная высота полета 15 км, на конечном участке высота снижается до 10 метров.

Разрабатывается также гиперзвуковая версия ракеты BrahMos-II со скоростью 7-8М, она будет готова для летного испытания уже в этом году.