Министр обороны Индии прокомментировал некоторые детали проекта закупки 200 новых однодвигательных истребителей



Истребителей F-16 Block 52 ВВС Египта

Источник: militaryparitet.com Истребителей F-16 Block 52 ВВС ЕгиптаИсточник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 16 февраля. Министр обороны Индии Манохар Паррикар в ходе авиасалона «Аэро Индия-2017» рассказал о некоторых деталях проекта закупки 200 новых однодвигательных истребителей, которые будут собраны в стране в рамках инициативы «Сделано в Индии».

По информации LiveMint, на текущий момент в проекте лидируют две компании – американская «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) с F-16 Блок.70 (F-16V «Вайпер») и шведская «Сааб» (Saab) с JAS-39E/F «Грипен». Министр также упомянул (возможно, по ошибке) предложение компании «Боинг» (Boeing), хотя ее самолет F/A-18E/F «Супер Хорнет» оснащен двумя двигателями.

По словам М.Паррикара, выбранный самолет будет собираться на созданном в Индии предприятии, специально построенном под проект в рамках предлагаемого стратегического партнерства.

После выбора модели самолета Индия в течение определенного периода времени выберет исключительно индийские частные компании в качестве субподрядчиков.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что якобы уже принято решение по переносу завода по сборке F-16 в Индию, М.Паррикар заявил, что сам узнал об этом из СМИ и посоветовал задать эти вопросы представителям компании «Локхид Мартин» на выставке.

Тем не менее, министр подтвердил, что такие переговоры действительно велись с администрацией Барака Обамы. Администрация Дональда Трампа, по его мнению, может иметь другую точку зрения на эту и другие программы и индийское руководство готово их обсудить, понимая, что любая сделка такого масштаба должна соответствовать приоритетам политики США.