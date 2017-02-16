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Министр обороны Индии прокомментировал некоторые детали проекта закупки 200 новых однодвигательных истребителей

17.02.2017 ЦАМТО 218 0
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Истребителей F-16
Истребителей F-16 Block 52 ВВС Египта
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 16 февраля. Министр обороны Индии Манохар Паррикар в ходе авиасалона «Аэро Индия-2017» рассказал о некоторых деталях проекта закупки 200 новых однодвигательных истребителей, которые будут собраны в стране в рамках инициативы «Сделано в Индии».

По информации LiveMint, на текущий момент в проекте лидируют две компании – американская «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) с F-16 Блок.70 (F-16V «Вайпер») и шведская «Сааб» (Saab) с JAS-39E/F «Грипен». Министр также упомянул (возможно, по ошибке) предложение компании «Боинг» (Boeing), хотя ее самолет F/A-18E/F «Супер Хорнет» оснащен двумя двигателями.


По словам М.Паррикара, выбранный самолет будет собираться на созданном в Индии предприятии, специально построенном под проект в рамках предлагаемого стратегического партнерства.


После выбора модели самолета Индия в течение определенного периода времени выберет исключительно индийские частные компании в качестве субподрядчиков.


Отвечая на вопросы журналистов о том, что якобы уже принято решение по переносу завода по сборке F-16 в Индию, М.Паррикар заявил, что сам узнал об этом из СМИ и посоветовал задать эти вопросы представителям компании «Локхид Мартин» на выставке.


Тем не менее, министр подтвердил, что такие переговоры действительно велись с администрацией Барака Обамы. Администрация Дональда Трампа, по его мнению, может иметь другую точку зрения на эту и другие программы и индийское руководство готово их обсудить, понимая, что любая сделка такого масштаба должна соответствовать приоритетам политики США.

16.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Super Hornet
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
Минoбороны РФ
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

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