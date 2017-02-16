Поставки ЗРС С-400 «Триумф» в Индию могут начаться через два-три года после подписания контракта
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Зенитный ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ / ТАСС
ЦАМТО, 17 февраля. Поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию могут начаться через два-три года после подписания контракта. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
Как сообщали в ФСВТС, контракт планируется подписать до конца этого года, напоминает агентство.
«Пока невозможно говорить о сроках, все будет зависеть от загрузки предприятия-производителя – «Алмаз-Антея», поскольку поставки для Минобороны РФ выполняются в первую очередь. Но, исходя из опыта выполнения подобных контрактов, поставки могут начаться в течение двух-трех лет после подписания», – сказал В.Кладов на выставке в Бангалоре (Индия).
16.02.2017
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