В пункт базирования на Камчатке вернулся после модернизации атомный подводный крейсер «Рязань»
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Главный командный пост АПЛ пр.667 БДРМ Не знаю
ЦАМТО, 16 февраля. На Камчатку в пункт постоянного базирования Вилючинск после ремонта и модернизации вернулся атомный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань».
На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие.
Как доложил командир подводного ракетоносца, материальная часть крейсера исправна, личный состав здоров и готов к выполнению задач по предназначению.
Командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил моряков-подводников с возвращением в базу и по традиции вручил командиру жареного поросенка.
Справочно:
АПЛ «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар» – советская атомная подводная лодка 2-го поколения. Она была заложена 31 января 1980 года на стапелях «Севмаша» в Северодвинске и до 2008 года была в составе Северного флота.
В сентябре 2008 года совершила переход с Северного на Тихоокеанский флот в пункт постоянного базирования Вилючинск и с этого времени выполняет задачи в составе подводных сил Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.
16.02.2017
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