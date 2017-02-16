На IDEX-2017 продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС



Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

Источник: zyalt.livejournal.com Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).Источник: zyalt.livejournal.com

ЦАМТО, 16 февраля. На 13-й Международной выставке и конференции по оборонным технологиям IDEX-2017, которая пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС, сообщили в пресс-службе ФСВТС.

Площадь российской экспозиции, организованной АО «Рособоронэкспорт», составит 1379 кв. м. Продукцию военного назначения (983 экспоната, из них 202 – образцы) представят 38 организаций, в том числе 10 субъектов ВТС: Государственная корпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «КБП», АО «НПО «СПЛАВ», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «ПО «УОМЗ».

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на российской экспозиции будут представлены: истребитель Су-35, двухместный многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД (с двигателем ПС-90 Ил-76МД-90А), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, модернизированный танк Т-90С (инд. 188МС), боевая машина поддержки танков БМПТ, бронетранспортер БТР-80/82А, боевая машина пехоты БМП-3М, ракетно-артиллерийский катер проекта 12300 «Скорпион», патрульный катер проекта 14310 «Мираж», десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22М1 «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс 9К33М3 «Оса-АКМ» и другая продукция военного назначения.

На открытой площадке будут продемонстрированы специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 и специальная полицейская машина ВПК-3924 «Медведь» (СПМ-3).

Представители российской делегации примут участие в деловой и демонстрационной программе выставки. Для партнеров из региона будут проведены презентации отдельных видов военной техники и систем.

Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель руководителя делегации – заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин.

Выставка проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов и Верховного главнокомандующего его Высочества Шейха Халифа Бен Заида Аль Нахайяна при поддержке вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Тематика выставки – вооружение и военная техника для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также войск противовоздушной обороны.

Общая выставочная площадь – более 133 тыс. кв. м. Запланировано участие более 900 компаний из 56 государств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.