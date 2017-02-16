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На IDEX-2017 продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС

17.02.2017 ЦАМТО 160 0
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Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: zyalt.livejournal.com

ЦАМТО, 16 февраля. На 13-й Международной выставке и конференции по оборонным технологиям IDEX-2017, которая пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС, сообщили в пресс-службе ФСВТС.


Площадь российской экспозиции, организованной АО «Рособоронэкспорт», составит 1379 кв. м. Продукцию военного назначения (983 экспоната, из них 202 – образцы) представят 38 организаций, в том числе 10 субъектов ВТС: Государственная корпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «КБП», АО «НПО «СПЛАВ», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «ПО «УОМЗ».


В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на российской экспозиции будут представлены: истребитель Су-35, двухместный многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД (с двигателем ПС-90 Ил-76МД-90А), боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, модернизированный танк Т-90С (инд. 188МС), боевая машина поддержки танков БМПТ, бронетранспортер БТР-80/82А, боевая машина пехоты БМП-3М, ракетно-артиллерийский катер проекта 12300 «Скорпион», патрульный катер проекта 14310 «Мираж», десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22М1 «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс 9К33М3 «Оса-АКМ» и другая продукция военного назначения.


На открытой площадке будут продемонстрированы специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 и специальная полицейская машина ВПК-3924 «Медведь» (СПМ-3).


Представители российской делегации примут участие в деловой и демонстрационной программе выставки. Для партнеров из региона будут проведены презентации отдельных видов военной техники и систем.


Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель руководителя делегации – заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин.


Выставка проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов и Верховного главнокомандующего его Высочества Шейха Халифа Бен Заида Аль Нахайяна при поддержке вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.


Тематика выставки – вооружение и военная техника для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также войск противовоздушной обороны.


Общая выставочная площадь – более 133 тыс. кв. м. Запланировано участие более 900 компаний из 56 государств.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3М
БМПТ Рамка-99
БТР-80
Зубр
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-8АМТ
МиГ-29М
МиГ-29М2
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Скорпион
СПМ-3 Медведь
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тунгуска
Як-130
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12300 Скорпион
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