Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»



Юрий Борисов

Источник: МО РФ Юрий БорисовИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 16 февраля. В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов посетил ряд организаций ОПК, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В частности, Юрий Борисов проверил ход выполнения Гособоронзаказа и деятельность по основным направлениям Государственного научного центра Российской Федерации АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», который сегодня является ведущим институтом страны в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптоэлектронных систем Военно-морского флота.

Заместитель министра обороны РФ заслушал доклад генерального директора государственного научного центра РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Владимира Пешехонова о современном состоянии и развитии концерна, ознакомился с разработками в области навигационных систем для атомных подводных лодок 4-го поколения и дизель-электрических подводных лодок. Юрий Борисов осмотрел ряд стендовых залов АО «Концерн ЦНИИ «Элетроприбор», где ему был доложен комплекс вопросов по разработке техники морской радиосвязи и гидроакустики и по перспективным разработкам основной продукции концерна.