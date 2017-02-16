Индия заказала у РФ два самолета дальнего радиолокационного обнаружения
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Самолет ДРЛО и управления А-50Э ВВС Индии
Источник: defence.pk
Речь идет о самолетах А-50ЭИ
БАНГАЛОР (Индия), 16 февраля. /ТАСС/. Индия заказала у России два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Насколько я знаю, Индия заказала еще два (самолета)", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.
16.02.2017
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