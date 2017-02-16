Индия заказала у РФ два самолета дальнего радиолокационного обнаружения



Самолет ДРЛО и управления А-50Э ВВС Индии

Источник: defence.pk Самолет ДРЛО и управления А-50Э ВВС ИндииИсточник: defence.pk

Речь идет о самолетах А-50ЭИ

БАНГАЛОР (Индия), 16 февраля. /ТАСС/. Индия заказала у России два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Насколько я знаю, Индия заказала еще два (самолета)", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.