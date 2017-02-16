МО РФ подготовило первую группу сирийских саперов для масштабного разминирования страны



Российские саперы разминируют Пальмиру

Источник: ТАСС Российские саперы разминируют ПальмируИсточник: ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил, что практически все уникальные памятники истории и культуры в Сирии заминированы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования территорий страны и передал им соответствующее оборудование. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Минобороны.

"Вы знаете, что там уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того, чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально вчера состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование", - сказал Шойгу.