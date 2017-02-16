МО РФ подготовило первую группу сирийских саперов для масштабного разминирования страны
Российские саперы разминируют Пальмиру
Источник: ТАСС
Глава Минобороны РФ отметил, что практически все уникальные памятники истории и культуры в Сирии заминированы
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования территорий страны и передал им соответствующее оборудование. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Минобороны.
"Вы знаете, что там уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того, чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально вчера состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование", - сказал Шойгу.
16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.02.2017 10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
17.01.2017 Русские вооружат ливийского генерала, бросая вызов Западу (The Times)
26.12.2016 Основы несокрушимости
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
28.11.2016 Эксперт рассказал, почему Иран вряд ли купит российские Су-30
28.11.2016 Диалоги в Пекине
23.11.2016 Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
21.11.2016 Россия "откалибровала" исламистов в Сирии