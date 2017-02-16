Замминистра обороны посетил завод "Электроприбор"
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Юрий Борисов
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов проверил ход выполнения гособоронзаказа на петербургском заводе "Электроприбор", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
"В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посетил ряд организаций ОПК. В частности, Борисов проверил ход выполнения гособоронзаказа и деятельность по основным направлениям Государственного научного центра РФ АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", который сегодня является ведущим институтом страны в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптоэлектронных систем Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Борисов заслушал доклад гендиректора "Электроприбора" Владимира Пешехонова о современном состоянии и развитии разработок концерна, а также ознакомился с разработками концерна в области навигационных систем для атомных подводных лодок четвертого поколения и дизель-электрических подводных лодок.
Борисову также было доложено о разработке техники морской радиосвязи и гидроакустики, а также об основных направлениях работы по перспективным разработкам основной продукции концерна.
16.02.2017
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