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Индийские военные высоко оценили артиллерийские боеприпасы Техмаша

16.02.2017 АО "НПК "ТехМаш" 229 0
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ВОГ-25М
Выстрел ВОГ-25М
Источник: http://www.patronen.su/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представил на выставке «AERO INDIA 2017» артиллерийские боеприпасы нового поколения.


Техмаш продемонстрировал участникам выставки современные артиллерийские боеприпасы, в том числе с пластмассовыми устройствами, а также боеприпасы ближнего боя для автоматических и подствольных гранатометов.


На сегодняшний день боеприпасы Техмаша, разработанные на базе «НПО «Прибор», используются более чем на 120 типах носителей для Сухопутных войск, ВКС, ВМФ.


За последнее время компанией разработано и принято на вооружение более 20 новых выстрелов. Так, например, ВОГ-25 и ВОГ-25П сменили выстрелы нового поколения ВОГ-25М и ВОГ-25ПМ.


«Данные боеприпасы позволили увеличить эффективность осколочного действия гранат не менее чем в 1,5 раза по сравнению с ВОГ-25 и ВОГ-25П» - отметил генеральный директор АО «НПО «Прибор» Юрий Набоков.


Для повышения эффективности 40-мм выстрелов ВОГ-25М и ВОГ-25ПМ были разработаны новые прогрессивные технологии, основанные на способе формирования насечек специальной формы на внутренней поверхности корпусов методом холодного деформирования.


«Применение указанного метода при изготовлении корпусов выстрелов нового поколения позволило увеличить коэффициент использования материала и обеспечить запрессовку взрывчатого вещества непосредственно в корпус, увеличив коэффициент наполнения, и тем самым увеличить эффективность осколочного действия гранат»- отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
ВОГ-25
Компании
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК

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