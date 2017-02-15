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Первый в 2017 году пуск ракеты Ariane-5 с космодрома Куру прошел успешно

16.02.2017 РИА Новости 433 0
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Ariane-5_start
Старт ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Amazonas 3 и Azerspace/Africasat-1a 7 февраля 2013г. с космодрома во Французской Гвиане. Источник: www.arianespace.com

ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Первый в 2017 году запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно.

Старт ракеты состоялся в 18.39 местного времени вторника (00.39 среды мск).

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух телекоммуникационных спутников: SKY Brasil-1 и Telkom 3S.

SKY Brasil-1 станет десятым спутником, запущенным Arianespace для оператора AT&T/DIRECTV, осуществляющего вещание в странах Латинской Америки.

В свою очередь спутник Telkom 3S принадлежит индонезийской компании Telkom Indonesia и также будет служить на благо телевещания в Юго-Восточной Азии - в Индонезии и части Малайзии.

Ariane-5 - европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Гвиана
Индонезия
Малайзия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН

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