Первый в 2017 году пуск ракеты Ariane-5 с космодрома Куру прошел успешно
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Старт ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Amazonas 3 и Azerspace/Africasat-1a 7 февраля 2013г. с космодрома во Французской Гвиане. Источник: www.arianespace.com
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Первый в 2017 году запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно.
Старт ракеты состоялся в 18.39 местного времени вторника (00.39 среды мск).
Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух телекоммуникационных спутников: SKY Brasil-1 и Telkom 3S.
SKY Brasil-1 станет десятым спутником, запущенным Arianespace для оператора AT&T/DIRECTV, осуществляющего вещание в странах Латинской Америки.
В свою очередь спутник Telkom 3S принадлежит индонезийской компании Telkom Indonesia и также будет служить на благо телевещания в Юго-Восточной Азии - в Индонезии и части Малайзии.
Ariane-5 - европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.
15.02.2017
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