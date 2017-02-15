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Получено техническое задание на создание тяжелого вертолета Ми-26Т2В для ВКС России

16.02.2017 Интерфакс-АВН 484 0
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Вертолет Ми-26Т2
Вертолет Ми-26Т2
Источник: Военное обозрение

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля получил от Минобороны РФ техническое задание на разработку модернизированной версии тяжелого транспортного вертолета Ми-26, получившей название Ми-26Т2В, сообщил "Интерфаксу-АВН" источник в авиапроме.

"В этом году планируется открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) на разработку проекта модернизированного вертолета Ми-26Т2В. Техническое задание от Минобороны уже получено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что проводимые ОКР будут финансироваться не министерством обороны, а холдингом "Вертолеты России" с последующей компенсацией затрат через отпускную цену вертолетов при их последующей закупке Воздушно-космическими силами (ВКС).

"Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в четвертом квартале 2018 года", - сказал источник.

Он отметил, что в этом году вертолетный завод "Роствертол" продолжит поставку ВКС России вертолетов Ми-26 в базовой комплектации. Всего планируется поставить два вертолета этого типа, в прошлом году была поставлена одна машина.

Собеседник агентства пояснил, что Ми-26Т2В разрабатывается на базе серийного Ми-26 с использованием научно-технического задела, созданного при разработке в интересах инозаказчика вертолета Ми-26Т2. "Минобороны является стартовым, первым заказчиком Ми-26Т2В, но вертолет этой модификации будет востребован и другими силовыми структурами России, а также инозаказчиками. Аналога вертолету Ми-26 способному перевозить грузы весом 20 тонн в мире нет", - сказал он.

По его словам, Ми-26Т2В будет способен выполнять взлет и посадку с неподготовленных площадок. Его оснастят автопилотом и новой авионикой, позволяющей выполнять полеты в любое время суток.

"Также на Ми-26Т2В установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости вертолета. Вертолет будет способен выполнять боевые задачи в любых, даже самых сложных климатических и погодных условиях днем и ночью", - сказал собеседник агентства.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Роствертол

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