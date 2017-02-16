СМИ: Китай проведет испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии в первой половине года



Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600)

Источник: Военный Паритет Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600)Источник: Военный Паритет

Самолет может выпускаться как в пассажирской, так и в грузовой модификациях

ШАНХАЙ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в первой половине текущего года проведет первый испытательный полет собственного крупногабаритного самолета-амфибии. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Разработчикам 13 февраля удалось успешно осуществить запуск четырех турбовинтовых двигателей, следующим этапом станут летные испытания, которые состоятся в первой половине года, говорится в репортаже. Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (Aviation Industry Corp of China) гидросамолет с серийным номером AG600 предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС НОАК для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. километров и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м.

Самолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности. Для посадки ему достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1,5 км, шириной 200 метров. За 20 секунд он может забирать до 12 тонн воды и перевозить на одной заправке до 370 тонн воды.

Самолет может выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. Этот гидросамолет является крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.