СМИ: Китай проведет испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии в первой половине года
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600)
Источник: Военный Паритет
Самолет может выпускаться как в пассажирской, так и в грузовой модификациях
ШАНХАЙ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в первой половине текущего года проведет первый испытательный полет собственного крупногабаритного самолета-амфибии. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Разработчикам 13 февраля удалось успешно осуществить запуск четырех турбовинтовых двигателей, следующим этапом станут летные испытания, которые состоятся в первой половине года, говорится в репортаже. Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (Aviation Industry Corp of China) гидросамолет с серийным номером AG600 предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС НОАК для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.
Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. километров и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м.
Самолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности. Для посадки ему достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1,5 км, шириной 200 метров. За 20 секунд он может забирать до 12 тонн воды и перевозить на одной заправке до 370 тонн воды.
Самолет может выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. Этот гидросамолет является крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Алексей60
1527
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№1
16.02.2017 06:39
Странно, почему двигатели находятся под крылом, а не над ним? Такое расположение ухудшает мореходность.
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