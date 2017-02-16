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СМИ: Китай проведет испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии в первой половине года

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 643 2
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AG600
Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600)
Источник: Военный Паритет

Самолет может выпускаться как в пассажирской, так и в грузовой модификациях

ШАНХАЙ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в первой половине текущего года проведет первый испытательный полет собственного крупногабаритного самолета-амфибии. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Разработчикам 13 февраля удалось успешно осуществить запуск четырех турбовинтовых двигателей, следующим этапом станут летные испытания, которые состоятся в первой половине года, говорится в репортаже. Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (Aviation Industry Corp of China) гидросамолет с серийным номером AG600 предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС НОАК для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. километров и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м.

Самолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности. Для посадки ему достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1,5 км, шириной 200 метров. За 20 секунд он может забирать до 12 тонн воды и перевозить на одной заправке до 370 тонн воды.

Самолет может выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. Этот гидросамолет является крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.


Церемония выкатки законченного постройкой первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001) на китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC. Чжухай (провинция Гуандун), 23.07.2016
Источник: Xinhua
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Компании
AVIC

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Алексей60
1527
№1
16.02.2017 06:39
Странно, почему двигатели находятся под крылом, а не над ним? Такое расположение ухудшает мореходность.
-1
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GB
Preussen
822
№2
16.02.2017 10:23
Цитата, q
Странно, почему двигатели находятся под крылом, а не над ним? Такое расположение ухудшает мореходность.
Действительно, вот дураки то.  Джапы тоже видно олухи.


Да и амеры тоже.

Скажите Алексей60, Вы не авиаконструктор?
Мореходность?
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