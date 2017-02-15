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Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения

16.02.2017 AEX.ru 757 0
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации ПАК ФА (Т-50). Фото с сайта RussianPlanet.ru

15 февраля 2017 г., AEX.RU – Разрабатываемый для истребителя 5-го поколения Т-50 двигатель будет иметь тягу примерно на 20% больше, чем у двигателей предыдущего поколения, сказал журналистам генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на выставке Aero India 2017 в Бангалоре (Индия) Александр Артюхов, передает RNS.


«Речь идет об увеличении тяги порядка на 20%», — сказал Артюхов на брифинге российской делегации, отвечая на вопрос, будет ли мощнее двигатель для Т-50, чем двигатель АЛ-41ФП, которым оснащается самолет Су-35.


Сегодня самолет Т-50 оснащается так называемым двигателем первого этапа на базе АЛ-41ФП. Новый двигатель позволит Т-50 совершать длительный полет на сверхзвуковых скоростях. Артюхов сообщил, что тяга двигателя АЛ-41Ф, которым оснащается самолет поколения «4++» Су-35 и Т-50, увеличена, в сравнении с двигателем АЛ-31ФП, устанавливаемым на самолеты индийских ВВС Су-30МКИ, примерно на 18% и составляет 14,5 тонн вместо 12,5 тонн.


Истребитель Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) разрабатывается конструкторским бюро «Сухой» для Минобороны России. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Т-50 является многоцелевым истребителем 5-го поколения, спроектирован для замены в российских ВКС истребителей семейства Су-27 и Су-30. Кроме того, для экспортных поставок на базе Т-50 совместно с Индией создается экспортная модификация самолета, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft).


Истребитель 5-го поколения (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) разрабатывается конструкторским бюро «Сухой» для нужд Минобороны России. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Сегодня самолет оснащается так называемым двигателем 1-го этапа — усовершенствованным двигателем АЛ-41. Новый двигатель позволит самолету выполнять длительный полет со сверхзвуковой скоростью.

15.02.2017
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принадлежат AEX.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-35
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Проекты
Истребитель 5 поколения

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