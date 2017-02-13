Игорь Ховаев: Москва и Манила обсуждают различные формы оборонного сотрудничества



Игорь Ховаев

Источник: Пресс-служба правительства РФ Игорь ХоваевИсточник: Пресс-служба правительства РФ

Посол России на Филиппинах Игорь Ховаев в интервью корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой рассказал о перспективах экономического сотрудничества между Москвой и Манилой, пролил свет на планы по совместным учениям и военно-техническому взаимодействию, а также сказал о принципиальном согласии нового президента Филиппин посетить Россию.

- Как вы оцениваете текущий уровень отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины? Известно ли вам о намерении представителей филиппинской администрации посетить Москву? На каком уровне могут состояться такие визиты? Стоит ли ожидать визита представителей российских ведомств в Манилу в ближайшем будущем? Когда следует ожидать визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте?

- Уровень двусторонних отношений оцениваю как обнадеживающий. Их солидный потенциал не вызывал сомнений и прежде. Однако само по себе ничего не происходит. Нередко история нуждается в толчке. Исходит он всегда от целеустремленных, волевых людей. Их усилия убеждают и вдохновляют других.

С приходом к власти в Маниле президента Дутерте, выстраивающего независимую, диверсифицированную и более сбалансированную линию в международных делах, открылись принципиально новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Отныне есть не только потенциал, но и встречный настрой на его реализацию. Нам есть что предложить друг другу. Это вселяет надежду. Пришло время для россиян открыть для себя Филиппины, а филиппинцам - Россию.

Признак перемен – заметно возросшая интенсивность контактов на всех уровнях. Разворачивает свою работу Совместная российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству. Ключевым событием стала встреча президента Владимира Путина и президента Родриго Дутерте "на полях" 24-го саммита АТЭС 19 ноября прошлого года в Лиме. Владимир Путин пригласил Родриго Дутерте посетить Россию. Приглашение было принято. Подготовка визита, призванного стать вехой в истории двусторонних связей, идет полным ходом. Что касается его точных сроков, то рекомендую следить за сообщениями пресс-службы президента Российской Федерации.

- Как известно, президент Республики Дутерте занял антиамериканскую позицию, вследствие чего США решили прервать программу помощи Филиппинам. Дутерте также открыто выражал симпатию к российскому президенту Путину. Готова ли Москва создать программу помощи Филиппинам взамен американской, поступали ли подобные просьбы с филиппинской стороны?

- Предлагаемая нами модель взаимодействия с Филиппинами зиждется на принципиально иных началах – равноправного партнерства и обоюдовыгодной кооперации, а не отношений сюзерена и вассала. Никого заменять собою на Филиппинах не собираемся. Да и Манила нас об этом не просила. При этом, разумеется, следим за тем, чтобы ни у кого со стороны не появился соблазн вмешиваться в российско-филиппинские отношения, пытаясь решать собственные проблемы за наш счет.

- Демонстрируют ли Филиппины заинтересованность в наращивании сотрудничества с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, обсуждается ли возможность заключения контрактов? Какие вооружения запрашивают Филиппины? Могут ли контракты быть заключены в ходе первого российско-филиппинского саммита?

- Такая заинтересованность не является секретом. Мы ее приветствуем и открыты для диалога. Обязательные предпосылки успеха взаимное доверие и надлежащая договорно-правовая база. В одночасье этого не добьешься. Нужно время. Соответствующая работа уже началась. Стороны изучают потенциал и потребности друг друга. Говорить о конкретике рано.

- Обсуждается ли возможность проведения совместных учений? В какие сроки? Готова ли Москва направлять кадры для обучения местных военных и представителей других силовых структур?

- Да, обсуждается. Как, впрочем, и иные формы оборонного сотрудничества, исключая создание военного альянса. Среди приоритетов – визиты военных кораблей в порты друг друга, помощь в подготовке кадров, совместные (дву- и многосторонние) тренировки по борьбе с общими угрозами безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе – терроризмом и экстремизмом, пиратством, нелегальным оборотом наркотиков, отработка поисково-спасательных операций и мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, координация усилий на международной арене. Подходящая площадка для продвижения такого сотрудничества – механизм взаимодействия оборонных ведомств государств - членов АСЕАН и диалоговых партнеров.

- Подтверждают ли Филиппины российской стороне готовность не предоставлять США свои базы в качестве плацдарма для патрулирования в Южно-Китайском море, готовы ли это подтвердить документально? И предлагали ли они свои базы к услугам России?

- Президент Республики Родриго Дутерте неоднократно высказывался против иностранного военного присутствия на территории Филиппин. Вместе с тем он не раз заявлял, что российские военные корабли – всегда желанные гости в филиппинских портах. Полагаю, это дорогого стоит.

- Как известно, Филиппины – лидер по добыче никелевой руды. Кроме того, шельф Южно-Китайского моря богат нефтью, и часть в этом регионе принадлежит Филиппинам. Заинтересованы ли российские компании в совместных с Манилой проектах в этой сфере? Обсуждаются ли какие-то контракты в сфере разработки полезных ископаемых и на какую сумму? Прорабатывает ли посольство возможность лоббирования для российских компаний режима наибольшего благоприятствования со стороны филиппинских властей?

- Экономическая дипломатия – ведущее направление деятельности посольства. Любая ответственная отечественная компания может рассчитывать на наше всемерное содействие. Режим наибольшего благоприятствования в отношении российских деловых кругов, подразумевающий отсутствие дискриминации по сравнению с любой другой страной, имеется. Лоббировать его нужды нет. Российский бизнес на Филиппинах ждут. Дееспособность придется доказывать в конкурентной борьбе. Убежден, во многих отраслях мы можем и должны побороться за выгодные контракты, будь то топливно-энергетический комплекс, транспортная (в том числе железнодорожная) инфраструктура, телекоммуникации, космос, туризм. Но на тепличные условия рассчитывать не стоит. На незнакомом для нас филиппинском рынке требуются системные и последовательные усилия. Иллюзии тут неуместны. В равной степени это относится к филиппинским предпринимателям, которые присматриваются к загадочному для них российскому рынку.

С никелевой рудой не все так просто. Филиппины в последние годы существенно увеличили добычу руды, выйдя в 2015 г. на первое место в мире по ее экспорту, что повлекло не отвечающее нашим интересам стремительное падение цен на никель. Администрация Дутерте взяла курс на устранение горнорудных предприятий, наносящих непоправимый ущерб окружающей среде. К настоящему времени экологический аудит не прошли 23 из 41 филиппинского никелерудного предприятия. Все они закрыты. ПАО "ГМК "Норильский никель" предложило филиппинским партнерам содействие в области нормативно-правового регулирования рудного дела и рационального использования недр. Наша цель – обеспечение товарной репутации никеля, подорванной демпингом филиппинских экспортеров. Такое предложение встречено в Маниле с большим интересом.

Российское участие в разработке нефтегазовых месторождений в акватории Южно-Китайского моря возможно лишь в районах, не являющихся предметом территориальных споров между сопредельными государствами. С филиппинского угла перспектив на сегодняшний день тут не вижу.

- Представители Минэнерго России периодически заявляют о необходимости подключить к работе посольств в нефтедобывающих странах сотрудников этого ведомства, которые могли бы оказывать содействие российским проектам. Поддерживаете ли Вы такую инициативу, считаете ли, что существование такого сотрудника при посольстве Российской Федерации в Маниле помогло бы российскому нефтегазовому бизнесу укрепить свои позиции на Филиппинах?

Филиппины не относятся к нефтедобывающим государствам. Поэтому ответ на ваш вопрос очевиден. Загодя стоило бы подумать о другом – о восстановлении в Маниле торгового представительства нашей страны, которое было ликвидировано в начале 1990-х годов.