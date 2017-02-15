Главы генштабов России и США встретятся в Баку
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Валерий Герасимов. Источник: РБК.ру
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд встретятся в четверг, 16 февраля, в Баку. Об этом, как передает ТАСС, сообщили представители Пентагона.
Подробная тематика встречи не уточняется. Согласно сообщению, Герасимов и Данфорд "обсудят спектр вопросов, включая текущее состояние американо-российских военных отношений и важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".
Данфорд и Герасимов регулярно общаются по телефону, в частности, последний крупный цикл переговоров прошел в декабре 2016 года. Стороны обсуждали вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
В начале января 2017 года Данфорд заявил, что контакты с российским Генштабом нужно вести чаще, включая и личные встречи. "Не имеет значения, каковы отношения между странами. Нужно поддерживать коммуникацию", — пояснил он.
15.02.2017
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