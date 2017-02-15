Минобороны России вслед за инозаказчиками получит обновленный вертолет Ми-26Т2
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Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Минобороны выдало техническое задание на тяжелый вертолет Ми-26Т2В — версию модернизированной машины Ми-26Т2, ранее поставлявшейся только на экспорт. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиационной промышленности.
Опытно-конструкторские работы, по словам источника, будут финансировать не военные заказчики, а головной холдинг "Вертолеты России". Компенсация затрат будет осуществлена при серийных поставках в Воздушно-космические силы (понесенные расходы включат в отпускную цену изделий).
"Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в четвертом квартале 2018 года", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что в данный момент завершается реализация контракта с Минобороны на поставку вертолетов Ми-26 в базовой комплектации. В 2010 году военные купили 18 таких вертолетов (соглашение выполнено), и в апреле 2016-го — еще два (завершится в 2017 году).
В январе 2016 года источник "Ленты.ру" в оборонной промышленности сообщал, что военные с 2018 года планируют закупать новую версию вертолетов на базе Ми-26Т2.
Ми-26Т2В разрабатывался на базе машины Ми-26Т2, ранее созданной в интересах зарубежных заказчиков. Вертолет получил полностью новый комплекс авионики, сокращенный экипаж (два-три человека вместо шести у базового проекта) и возможность круглосуточной работы. Машины этого типа поставлялись в Алжир (стартовый заказчик, купил в 2013 и 2015 годах двумя партиями 14 вертолетов), также в апреле 2016 года четыре Ми-26Т2 купила Иордания.
15.02.2017
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