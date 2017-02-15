Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, заявили в Кремле
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Дмитрий Песков
Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никто официально не обвинял Россию в нарушении договора по ракетам средней и малой дальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
Во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.
"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.
15.02.2017
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