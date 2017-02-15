"Шалтай-Болтай" не будут обсуждать на коллегии ФСБ с участием Путина
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Владимир Путин
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Тема, связанная с расследованием дела хакерской группы "Шалтай-Болтай", на коллегии Федеральной службы безопасности РФ 16 февраля с участием президента РФ Владимира Путина затрагиваться не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С участием президента такие вопросы не затрагиваются", - сказал Life Песков.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что участники хакерской группы якобы контактировали с сотрудниками ФСБ. Адвокат лидера хакерской группы Владимир Аникеева заявил, что его подзащитный отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы.
Лефортовский суд Москвы в ноябре санкционировал арест Аникеева и его двух возможных сообщников - Александра Филинова и Константина Теплякова. Участникам "Шалтай-Болтая" пока вменяется только один эпизод неправомерного доступа к компьютерной информации чиновника.
15.02.2017
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