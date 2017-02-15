Слуцкий ответил Маккейну: именно Вашингтон нарушает ДРСМД

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вашингтон валит с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в нарушении договора об РСМД, заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сенатор США Джон Маккейн, заявил, что, по его данным, Россия якобы развернула ракеты с ядерными боеголовками в нарушение Договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Что касается обвинений в крылатых ракетах, в данном случае Вашингтон снова валит с больной головы на здоровую, именно Вашингтон нарушает договор ракет средней и малой дальности, размещая элементы противоракетной обороны в странах восточной Европы", - заявил Слуцкий журналистам.

"Россия договор по РСМД не нарушала и не нарушает, если у американской стороны есть претензии… если они к нам поступят, российская сторона будет готова на эти претензии ответить", - добавил парламентарий.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте прошлого года заявлял, что российская сторона сохраняет свою приверженность договору РСМД, и подтверждает свою принципиальную приверженность договору РСМД. По его мнению, какие-либо претензии в адрес РФ со стороны США необоснованы.