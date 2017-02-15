Россия поборется в тендере за поставку 400 истребителей ВВС Индии



ОАО «ОКБ Сухого»

Источник: www.mai.ru ОАО «ОКБ Сухого»Источник: www.mai.ru

БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Россия намерена участвовать в тендере на поставку Военно-Воздушным силам Индии 400 истребителей, сказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Мы обязательно будем участвовать в этом тендере и даже до объявления тендера мы направили индийской стороне наши предложения. Мы будем предлагать нашу технику типа "МиГ" и типа "Сухой"", - заявил Дрожжов журналистам в индийском Бангалоре.

Одиннадцатая международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит в индийском Бангалоре с 14 по 18 февраля на авиабазе национальных военно-воздушных сил (ВВС) Елаханка (Yelahanka).