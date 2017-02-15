Россия поборется в тендере за поставку 400 истребителей ВВС Индии
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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ОАО «ОКБ Сухого»
Источник: www.mai.ru
БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Россия намерена участвовать в тендере на поставку Военно-Воздушным силам Индии 400 истребителей, сказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Мы обязательно будем участвовать в этом тендере и даже до объявления тендера мы направили индийской стороне наши предложения. Мы будем предлагать нашу технику типа "МиГ" и типа "Сухой"", - заявил Дрожжов журналистам в индийском Бангалоре.
Одиннадцатая международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит в индийском Бангалоре с 14 по 18 февраля на авиабазе национальных военно-воздушных сил (ВВС) Елаханка (Yelahanka).
15.02.2017
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