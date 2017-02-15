Россия и Индия готовят контракт на модернизацию истребителей СУ-30МКИ
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Источник: theaviationist.com
БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Россия и Индия готовят документы для заключения контракта на модернизацию истребителей Су-30МКИ, рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
Одиннадцатая международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит в индийском Бангалоре с 14 по 18 февраля на авиабазе национальных военно-воздушных сил (ВВС) Елаханка (Yelahanka).
"У нас идет очень хорошая в этом плане работа, готовятся все необходимые контрактные документы, связанные с модернизацией самолетов Су-30МКИ", - сказал Дрожжов на выставке в Бангалоре.
15.02.2017
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