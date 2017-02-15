Российские десантники проведут учения с белорусскими силами спецопераций



Военнослужащие ВС Белоруссии

Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости Военнослужащие ВС БелоруссииИсточник: Игорь Зарембо / РИА Новости

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первые международные тактические учения российских Воздушно-десантных войск пройдут в феврале-марте в Псковской области, совместно с белорусскими силами спецопераций, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С 28 февраля по 4 марта 2017 года на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии состоятся совместные российско-белорусские тактические учения. В них примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области", - говорится в сообщении.

Это первые международные учения ВДВ в 2017 году.

Российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Учения будут проходить на сильно пересеченной местности, особенностью станет наличие глубокого снежного покрова, замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Руководить учениями будет командир 76-й десантно-штурмовой дивизией Алексей Наумец.