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Российские десантники проведут учения с белорусскими силами спецопераций

16.02.2017 РИА Новости 205 0
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Военнослужащие ВС Белоруссии
Военнослужащие ВС Белоруссии
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первые международные тактические учения российских Воздушно-десантных войск пройдут в феврале-марте в Псковской области, совместно с белорусскими силами спецопераций, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С 28 февраля по 4 марта 2017 года на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии состоятся совместные российско-белорусские тактические учения. В них примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области", - говорится в сообщении.

Это первые международные учения ВДВ в 2017 году.

Российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции. Учения будут проходить на сильно пересеченной местности, особенностью станет наличие глубокого снежного покрова, замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.

Руководить учениями будет командир 76-й десантно-штурмовой дивизией Алексей Наумец.

15.02.2017
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Белоруссия
Россия
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Минoбороны РФ

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