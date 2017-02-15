Первое в 2017 году международное учение ВДВ на территории РФ пройдет в феврале-марте



Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В учении помимо ВДВ России будут участвовать силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 28 февраля по 4 марта на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии. Оно станет первым международным учением ВДВ в 2017 году, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В совместном учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области", - уточнили в Минобороны РФ.

Там отметили, что особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.