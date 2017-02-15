Первое в 2017 году международное учение ВДВ на территории РФ пройдет в феврале-марте
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Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В учении помимо ВДВ России будут участвовать силы специальных операций Вооруженных сил Белоруссии
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 28 февраля по 4 марта на базе 76-й десантно-штурмовой дивизии. Оно станет первым международным учением ВДВ в 2017 году, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В совместном учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области", - уточнили в Минобороны РФ.
Там отметили, что особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов.
15.02.2017
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