Россия и Индия создадут СП для производства снарядов для РСЗО "Смерч"



Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм

Источник: EPA/SANTI DONAIRE Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 ммИсточник: EPA/SANTI DONAIRE

Замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов также сообщил, что поставок зенитных ракетных систем С-400 в Индию в 2017 году не будет

БАНГАЛОР (Индия), 15 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия планируют создать совместное предприятие (СП) для производства снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом сообщил заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов.

"Самым успешным проектом является наше СП "БраМос". Очень успешные ведутся работы по созданию СП по Ка-226. Также мы планируем вопрос, связанный с созданием СП по производству снарядов к РСЗО "Смерч", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.

Он также напомнил, что начата работа по строительству фрегатов проекта 11356, которые Индия заказала у РФ в прошлом году.

Поставки С-400

Замдиректора ФСВТС отметил, что поставок зенитных ракетных систем С-400 в Индию в этом году не будет.

"Подпишем контракт, и сразу будет ответ на вопрос, когда поставим. Мне кажется, что в 2017 году, наверное, нет", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.

Ранее глава делегации Ростеха на авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017" Виктор Кладов сообщил журналистам, что переговоры по поставкам С-400 в Индию еще фактически не начинались, но есть вероятность, что контракт будет подписан до конца 2017 года.

"Переговоры еще фактически не начинались. Это большой технологический процесс, несколько томов технического описания", - отметил он.

"Интерес к этой теме есть у индийской стороны, ведутся контакты и консультации, они будут продолжены здесь, на выставке. Что касается сроков подписания, я надеюсь, что, возможно, в этом году, если будет готов, будет подписан контракт", - сказал Кладов.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года.

Первым зарубежным покупателем С-400 стал Китай, о подписании контракта было объявлено весной 2015 года. По данным СМИ, общая стоимость сделки составила около $3 млрд.