

Истребитель МиГ-29СМТ

Источник: Военно-промышленный курьер Истребитель МиГ-29СМТИсточник: Военно-промышленный курьер

Контракт на поставку ВВС РФ 16 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ министерство обороны и РСК "МиГ" подписали в апреле 2014 года

БАНГАЛОР /Индия/, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ пока не заказывало новую партию МиГ-29СМТ после завершения контракта на 16 истребителей. Об этом сообщил ТАСС глава Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия - 2017".

"Мы в прошлом году завершили контракт на поставку этого самолета, 16 самолетов всего было. Сейчас пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Контракт на поставку ВВС РФ 16 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ министерство обороны и РСК "МиГ" подписали в апреле 2014 года.

МиГ-29СМТ - одноместный многоцелевой фронтовой истребитель. Он является модернизированной версией МиГ-29СМ с новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета.