Минобороны РФ пока не заказывало новую партию МиГ-29СМТ
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Истребитель МиГ-29СМТ
Источник: Военно-промышленный курьер
Контракт на поставку ВВС РФ 16 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ министерство обороны и РСК "МиГ" подписали в апреле 2014 года
БАНГАЛОР /Индия/, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ пока не заказывало новую партию МиГ-29СМТ после завершения контракта на 16 истребителей. Об этом сообщил ТАСС глава Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия - 2017".
"Мы в прошлом году завершили контракт на поставку этого самолета, 16 самолетов всего было. Сейчас пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Контракт на поставку ВВС РФ 16 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ министерство обороны и РСК "МиГ" подписали в апреле 2014 года.
МиГ-29СМТ - одноместный многоцелевой фронтовой истребитель. Он является модернизированной версией МиГ-29СМ с новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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